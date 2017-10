Destiny 2: in arrivo la versione Autorevole del Raid Il Leviatano

ha annunciato che martedì 10 ottobre alle 19:00 prenderà il via la versione Autorevole deldi: se avete già portato a termine la prima Incursione ora avrete un nuovo motivo per tornare a giocare, gli sviluppatori promettono infatti una sfida davvero ardua...

Queste le parole con cui Bungie introduce il Leviatano Autorevole: "Non ci aspettiamo che tutti riescano nell'impresa. Le meccaniche sono cambiate ma non troppo. La sfida più grande è riuscire a sopravvivere a un'attività che non perdona. Il nostro obiettivo non è di fornire un vantaggio al progresso dei personaggi, ma di darvi ricompense che vi faranno risplendere. Accettate questo invito per mostrare al mondo di essere i migliori incursionisti a guardia della Città."

L'appuntamento è dunque fissato per martedì 10 attobre alle 19:00, ora italiana. Se avete bisogno di aiuto per terminare il Raid potete leggere la nostra Guida al Leviatano.