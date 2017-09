Destiny 2: in occasione del lancio, gli sviluppatori dedicano un messaggio ai fan

In occasione del lancio su console di, previsto per la giornata di domani, il team di- attraverso il Community Manager David Dague - ha voluto dedicare un messaggio ai fan dello sparatutto fantascientifico.

Il breve video, che trovate allegato alla notizia, da il benvenuto sia ai veterani della serie, sia a chi si approccia per la prima volta all'universo di Destiny. Per scoprire alcune delle novità introdotte nella campagna di Destiny 2, vi invitiamo a consultare la nostra video anteprima. Lo sparatutto di Bungie arriverà sugli scaffali dei negozi domani, 6 settembre, nelle versioni PlayStation 4 e Xbox One. I giocatori su PC potranno invece giocarlo a partire dal 24 ottobre 2017.