Destiny 2 includerà alcuni equipaggiamenti esotici del primo capitolo?

Nella giornata di ieri vi abbiamo proposto il trailer ufficiale didedicato al comparto multiplayer competitivo. Analizzando il video con attenzione, un utente di Reddit ha individuato la presenza alcuni equipaggiamenti esotici provenienti dal primo capitolo.

Come riportato su Reddit, l'utente in questione ha analizzato il trailer di Destiny 2 dedicato al Crogiolo, notando la presenza di due armature esotiche provenienti dal primo capitolo del gioco Bungie: i due pezzi di equipaggiamento in questione sono Protocollo Fuoco Stellare (Armatura Torace per lo Stregone) e il Taikonauta (Casco Titano). Questo potrebbe implicare che Destiny 2 conterrà al suo interno alcuni oggetti esotici provenienti da Destiny 1.

In ogni caso, dal momento che nel secondo capitolo non sarà possibile importare l'equipaggiamento ottenuto nel primo, gli utenti dovranno guadagnarsi ogni arma e ogni armatura sul campo. Ricordiamo che Destiny 2 uscirà il prossimo 8 Settembre su PS4 e Xbox One, per arrivare in seguito anche su PC il 24 Ottobre.