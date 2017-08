Destiny 2 includerà più di 80 attività e missioni PvE

Oltre alle valutazioni di alcuni titoli usciti recentemente, l'ultimo numero diinclude un approfondimento su, nel quale ci vengono rivelate alcune interessanti informazioni sui contenuti di gioco.

Veniamo dunque a sapere che saranno presenti più di ottanta missioni e attività PvE, e ognuna di queste sarà sostanziosa in termini di durata, sfida, storia e ricompense. Con il secondo capitolo verrà inoltre introdotto un limite di tempo nei Cala la Notte, i giocatori, quindi, dovranno elaborare nuove strategie al fine di risultare più efficienti. Cosa ne pensate? Destiny 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 6 settembre su Xbox One e Playstation 4, mentre arriverà su PC il 24 ottobre. Bungie ha recentemente confermato la presenza del contatore degli FPS e dell'opzione per determinare il frame-rate target.