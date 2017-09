ha annunciato che l'Incursione e le Prove dinon saranno disponibili al lancio del gioco. Si tratta di una scelta ben precisa, per dare modo ai guardiani di equipaggiarsi nel migliore dei modi prima di cimentarsi in queste attività.

Nello specifico, i Cala la Notte saranno accessibili sin dal day one mentre l'Incursione debutterà il 13, le Prove invece faranno la loro comparsa il 15 settembre, in entrambi i casi l'orario di partenza è fissato per le 19:00 (ora italiana).

Cosa ne pensate di questa decisione? Siete d'accordo con la scelta di Bungie? Ricordiamo che Destiny 2 è atteso per il 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One mentre l'edizione PC uscirà il 24 ottobre.