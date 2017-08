Destiny 2: informazioni su pre-load, comandi e possibili errori della Beta su PC

In un recente update sul blog ufficiale del gioco,ha fornito maggiori informazioni sulla Open Beta disu PC. Innanzitutto, è stato confermato che il pre-load del client della Beta è disponibile per tutti coloro che abbiano effettuato il pre-order del gioco.

In aggiunta, è stata pubblicata un'immagine riepilogativa che ci spiega in maniera efficace la mappatura dei comandi applicati a mouse e tastiera: potete analizzarla in calce alla notizia.

Bungie ha inoltre confermato la presenza di una chat in-game, ma altresì specificato che un canale di comunicazione privata per i team arriverà solo in concomitanza del lancio del gioco fissato per il 24 ottobre.

Di seguito, infine, trovate una serie di possibili problemi riscontrabili con la Open Beta del gioco su PC:

I giocatori potrebbero riscontrare problemi in caso usufruiscano di driver obsoleti. Aggiornare i driver all' ultima versione garantisce la miglior esperienza possibile;

garantisce la miglior esperienza possibile; Potreste non riuscire ad avviare la Beta in caso questa venga installata in un cartella intitolata con caratteri inusuali (per esempio, in lingua greca, cirillica o in kanji);

I giocatori potrebbero riscontrare problemi unendosi al Fireteam di un altro giocatore sulla stessa area network locale. In questo caso, ci si dovrà assicurare di aver correttamente abilitato l'UPnP nelle impostazioni network;

L'MSAA e il supporto alle Multi-GPU (al momento è presente solo il supporto alle SLI NVIDIA) sono ancora in fase di lavorazione, ragion per cui i giocatori potrebbero riscontrare problemi grafici e prestazionali;

La Beta deve essere lanciata da Blizzard Battle.net. Avviando la Beta direttamente dall'eseguibile, i giocaotori potrebbero ricevere un messaggio di errore.

Destiny 2 uscirà su PS4 e Xbox One il 6 settembre, ed arriverà su PC il 24 ottobre. La Open Beta su PC inzierà domani per i giocatori che abbiano effettuato il pre-order del gioco, mentre sarà disponibile per tutti gli altri dal 29 al 31 agosto.