Destiny 2 introdurrà una nuova classe di astronave?

Un utente del canale Reddit DestinyTheGame ha notato un particolare interessante riguardo il logo utilizzato daper annunciare la Beta diad accesso anticipato per coloro che effettueranno il preordine.

Nel logo in questione, la parola "Beta" viene tagliata in due dalla scia di un'astronave che non ricorda nessuna delle navi spaziali del primo Destiny e che potrebbe dunque suggerire la presenza di una nuova aeronave nel gioco.

Nel 2014, Bungie aveva utilizzato lo stesso espediente per la Classe Phaeton, apparsa nel materiale promozionale per la Beta e successivamente inserita nel gioco completo. Destiny 2 uscirà l'8 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, la fase di test partirà invece nel mese di giugno.