Destiny 2: iscriviti al clan Everyeye per ricevere ricompense, bonus ed Engrammi

Come saprete se ci seguite assiduamente, abbiamo da poco inaugurato una serie dipensati per accogliere tutti i giocatori di. Iscrivendovi al clan e partecipando alle attività contribuirete non solo alla progressione dello stesso ma otterrete anche ricompense e bonus, tra cui preziosi

Di seguito, i link per accedere ai clan di Everyeye.it creati fino a questo momento. L'accesso è permesso a tutti gli utenti, indipendentemente dalla piattaforma posseduta, XEye Team è invece consigliato a gli utenti Xbox.

Contribuendo al successo del clan con 5.000 punti a settimana otterrete un equipaggiamento di livello superiore a quello in vostro possesso. Per raggiungere il livello di XP richiesto basterà partecipare alle varie attività di Destiny 2 come Assalti (500 XP), Avventure, Pattuglie (250 XP), Cala La Notte (750 XP) e match del Crogiolo (500 XP). Settori Perduti ed Eventi Pubblici non contribuiranno a ottenere punti esperienza aggiuntivi.

Ogni settimana, gli utenti del clan riceveranno un Engramma Leggendario se almeno uno dei membri soddisferà i requisiti richiesti, ovvero aver vinto un match del Crogiolo e aver concluso con successo Cala la Notte, Incursione e Prove dei Nove.



Una buona occasione per crescere di livello e ricevere nuovi Engrammi, oltre che per conoscere nuovi Guardiani e preziosi alleati. Vi aspettiamo!