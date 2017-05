Destiny 2: il Lead Engineer Matt Segur ci parla dell'infrastruttura online

Come abbiamo appreso recentemente,non godrà di server dedicati . La notizia ha generato una certa dose di malumore all'interno della community e dunque Matt Segur, Lead Engineer presso, ha provato a calmare gli animi parlando di questa decisione sul blog della software house.

"In tanti sono preoccuparti per l'assenza di server dedicati in Destiny 2. In parole povere, possono essere utili, ma in realtà la questione è molto più complessa dal momento che Destiny ha un modello di networking unico. Vi assicuriamo che stiamo facendo molti test e stiamo lavorando duramente al fine di garantirvi un'esperienza senza problemi al lancio. Ogni attività in Destiny 2 sarà hostata da uno dei nostri server. Ciò vuol dire che non si verificherà nessuna migrazione dell'host durante i Raid o le Prove". Il dirigente conclude affermando che, dunque, il gioco utilizzerà un sistema ibrido, che unisce la tecnologia client-server e peer-to-peer.