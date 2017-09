Destiny 2: l'update 1.0.1.3 arriverà la prossima settimana

ha annunciato che l'update 1.0.1.3 diverrà pubblicato la prossima settimana su. Al momento il changelog completo non è stato ancora rivelato, ma l'aggiornamento dovrebbe risolvere una serie di problemi tecnici riscontrati dagli utenti.

Anche se non sono stati forniti tutti i dettagli dell'aggiornamento 1.0.1.3, Bungie ha confermato che il nuovo update mira a risolvere una serie di problemi tecnici riscontrati dai giocatori. Come vi abbiamo segnalato sulle nostre pagine, infatti, al momento Destiny 2 è afflitto da alcuni bug e in particolare da alcuni errori che possono causare crash imprevisti su PlayStation 4 Pro.

A questo punto non rimane che attendere il changelog completo dell'update 1.0.1.3 per saperne di più.