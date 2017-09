Destiny 2: La Maledizione di Osiride confermata da Bungie come prima espansione

Pochi giorni fa è comparsa sull'Xbox Store la prima espansione di. Per quanto il marketplace di Microsoft fosse già considerabile una fonte attendibile, è intervenuto nelle ultime ore il marketing director di, Eric Osborne, che ha confermato ufficialmente l'arrivo del DLC.

"La Maledizione di Osiride non è un leak. E' vero!", si legge dal tweet di Osborne. Nonostante questo, non è stata comunicata alcuna data di lancio per l'espansione.

Stando alla descrizione fornita dall'Xbox Store, "Espansione I - La Maledizione di Osiride" permetterà ai giocatori di esplorare l'inedito scenario di Mercurio e di viaggiare nello spazio e nel tempo per scorprire i segreti di Osiride. Naturalmente il contenuto includerà nuove missioni, arene, armi ed equipaggiamento, e altro ancora.

Destiny 2 è disponibile su PS4 e Xbox One, mentre uscirà su PC il 24 ottobre.