Destiny 2 giocato in diretta il 6 settembre a mezzanotte su Twitch e YouTube

Manca poco, pochissimo al lancio die per l'occasione la redazione di Everyeye.it ha organizzato una copertura live sui canali Twitch e YouTube che prenderà il viae continuerà ovviamente anche nei giorni successivi.

Questi gli appuntamenti live di Destiny 2 in programma:

Mercoledì 6 Settembre

Ore 00:00 - Destiny 2 - Evento di Lancio

Ore 21:00 - Destiny 2 Gameplay Live

Giovedì 7 Settembre

Ore 21:00 - Destiny 2 Gameplay Live

Venerdì 8 Settembre

Ore 17:00 - Destiny 2 Open World Stuff

