: In attesa che il gioco faccia il suo attesissimo debutto su console il prossimo 6 settembre, un leak apparso su reddit ha svelato l'intera lista di armi, armature e altri equipaggiamenti Esotici presenti all'interno di. Per consultare l'elenco, vi rimandiamo a questo indirizzo

Ricordiamo che Destiny 2 uscirà su PS4 e Xbox One il 6 settembre, mentre segnerà il suo debutto su PC il prossimo 24 ottobre. Oltre ad aver aggiornato la companion app per dispositivi iOS e Android, Bungie ha recentemente confermato che le Prove e le Incursioni sono saranno disponibili al lancio del titolo. Per tutte le ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla nostra anteprima.