Destiny 2: i livelli luce potrebbero non essere presenti nel gioco?

ha inviato a vari membri della stampa l'invito per la presentazione del gameplay di, che si terrà il 18 maggio a Los Angeles. La redazione di PlayStation Universe è rimasta colpita dalla frase "" riportata nell'invito, tanto da dar vita a una speculazione riguardo la possibile rimozione dei livelli luce dal gioco.

Secondo PSU.com, il fatto che Bungie abbia scelto proprio questo termine porterebbe a pensare che gli sviluppatori vogliano interrompere il sistema di avanzamento tramite livelli luce, anche se è bene chiarire come al momento si tratti solamente di una speculazione.

In realtà, come ben sanno i giocatori di Destiny, nel gioco la luce è associata anche al concetto del viaggiatore, non è escluso che la tagline "un mondo senza luce" possa essere una semplice metafora per indicare l'arrivo di una nuova minaccia per i Guardiani.

Ne sapremo certamente di più il prossimo 18 maggio, quando anche il nostro Francesco Fossetti si recherà a Los Angeles per provare con mano il gameplay di Destiny 2. Il nuovo titolo Bungie sarà disponibile dall'8 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.