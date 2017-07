Destiny 2: la missione Homecoming verrà semplificata nella versione finale

Stando alle opinioni della community, sono stati in molti i giocatori che hanno riscontrato difficoltà nella missione Homecoming dinella beta, per via di una particolare sessione definita addirittura "frustrante". Per questo motivo,ha deciso che nella versione del gioco, la quest verrà semplificata.

Questa decisione, in realtà, risale a prima del rilascio della beta, poiché il team di sviluppo stesso aveva ritenuto troppo complicata e difficile la parte delle turbine, trattandosi della missione iniziale del titolo.

Di conseguenza, mentre nella beta troviamo due turbine che ruotano, nella versione finale del gioco ve ne sarà solo una, rendendo la quest più semplice per tutti.

E voi, cosa ne pensate? Siete d'accordo con questa decisione, o non avete riscontrato alcuna difficoltà?

Destiny 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 6 settembre su PS4 e Xbox One, e dal 24 ottobre su PC.