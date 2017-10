Destiny 2: negli USA, le vendite retail sono calate rispetto al primo capitolo

Secondo gli ultimi dati di NPD Group, le vendite retail dinegli Stati Uniti d'America si sono rivelate inferiori a quelle del primo capitolo della serie, lanciato nello stesso periodo di 3 anni fa.

I dati di NPD si basano sui report di tre differenti analisti di Wall Street, tra cui Michael Olson di Piper Jaffray Companies. A quanto pare, le vendite sono crollate del 50%, una situazione molto simile a quella che si è verificata nel Regno Unito, dove nella prima settimana di vendita il calo è stato addirittura del 58%. A rincarare la dose è arrivato anche il noto Michael Pachter di Wedbush Securities, che ha definito le vendite del nuovo titolo Bungie "deludenti".

La situazione non appare molto rosea, ma prima di giungere a conclusioni definitive bisogna prendere in considerazione anche un fattore molto importante. In tre anni il mercato digitale è cresciuto a dismisura, e nei dati presi in considerazione dagli analisti non vengono conteggiate le vendite effettuate tramite le piattaforme digitali. Destiny 2, inoltre, non è uscito su PlayStation 3 e Xbox One come il predecessore, ed è ancora atteso su Personal Computer.

Destiny 2 è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e Xbox One. I giocatori PC dovranno invece attendere i 24 ottobre. Intanto, vi ricordiamo che Xur è arrivato su Nessus con il suo carico di equipaggiamenti esotici mentre sul forum di Everyeye.it è nato il Rifugio dei Guardiani.