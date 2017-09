Destiny 2: patch in arrivo il 3 ottobre, nuova manutenzione in programma martedì

: Martedì 3 ottobrepubblicherà l'aggiornamento 1.0.3.1 per, contenente bugfix e risoluzioni per alcuni dei problemi riscontrati dai giocatori. Ecco un'anteprima di alcuni cambiamenti in arrivo la prossima settimana prossima.

Destiny 2 Patch 1.0.3.1

Risolto un problema per il quale i giocatori potevano perdere l'accesso all'effetto di transmat Stile dei veterani se si eliminavano i personaggi.

Risolto un problema per il quale gli engrammi dei clan delle Prove dei Nove e dell'incursione fornivano ricompense al livello 10 di Potere.

Risolto un problema per il quale la fase dell'impresa esotica "Il sigillo di sua Altezza" non progrediva correttamente.

L'impresa continuerà a progredire di 1 punto, ma ora la fase richiede soltanto 10 sigilli per essere completata.

Risolto un problema per il quale le pietre miliari dell'incursione non erano mostrate ad alcuni giocatori in seguito al ripristino settimanale (comunque non influiva sulle ricompense).

Risolto un problema per il quale i giocatori potevano essere uccisi o non potevano rianimare se completavano uno scontro dell'incursione nell'esatto momento in cui stavano per fallire.

Se riscontrate ulteriori problemi non elencati qui sopra, date un'occhiata alla lista dei problemi conosciuti su cui stiamo investigando. In caso di problemi non elencati, fatecelo sapere. Abbiamo in programma futuri aggiornamenti del gioco: Destiny è in costante evoluzione.

Bungie ha inoltre annunciato che il 3 ottobre alle 17:00 si terrà una nuova manutenzione programmata per consentire al team di sviluppo di pubblicare l'aggiornamento in questione. Coloro che avranno effettuato il login prima dell'orario indicato potranno continuare a giocare fino alle 18:00, quando tutti i giocatori saranno disconnessi dalla piattaforma.