Destiny 2: nuove immagini trapelano sul web (Spoiler)

Un misterioso giocatore polacco ha pubblicato su Reddit alcune nuove immagini di, apparentemente tratte dalla versione completa del gioco. L'utente è riuscito persino a trasmettere una sequenza di gioco su Twitch per cinque ore, salvo poi essere bannato dalla piattaforma.

Il giocatore in questione sembra aver giocato su server pubblici e non sull'infrastruttura separata dedicata alle prove per la stampa. Alcune immagini della sua prova sono state pubblicate su IMGUR: attenzione perchè gli scatti contengono spoiler su Destiny 2, se siete interessati potete in ogni caso vederli cliccando qui.

Ricordiamo che nel weekend è trapelata anche la lista dei Trofei di Destiny 2, il gioco sarà disponibile dal 6 settembre su Xbox One e PlayStation 4 mentre la versione PC arriverà il 24 ottobre su Battle.net.