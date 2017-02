Destiny 2: i nuovi set Mega Bloks potrebbero aver svelato dettagli sulla trama

Su The Bloks Forum sono apparse in queste ore le descrizioni dei nuovi set di costruzionidi Destiny in arrivo nel 2017: grazie a questo leak vengono svelati potenziali dettagli sulla trama di, in uscita presumibilmente a fine anno.

Il post in questione rivela l'esistenza di tre nuovi set denominati Cabal Goliath Tank, Cabal Bruiser Battle e Aspect of Glass: il primo presenta anche un carroarmato che può essere aperto per diventare un playset, inoltre sono compresi anche quattro personaggi, tra cui Zavala e due Psion, il primo dei quali dotato di armatura e fucile automatico Answering Chord. Secondo alcune teorie, questo potrebbe aprire a numerosi scenari, tra cui la possibilità di combattere con gli NPC alleati.

Il set Buiser Battle sembra invece essere dedicato a Lord Shaxx, nella descrizione viene citato anche uno scontro nell'Hangar della Torre, battaglia però mai avvenuta in Destiny. Il terzo set è invece avvolto nel mistero ma dal nome possiamo intuire la presenza dell'omonima nave riprodotta sotto forma di mattoncini.

Secondo gli ultimi rumor, Bungie sarebbe attualmente al lavoro su Destiny 2 insieme al team Vicarious Visions, il lancio del gioco dovrebbe essere previsto per la fine del 2017, al momento però Activision non ha ancora svelato alcun dettagli sul progetto.