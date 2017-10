ha pubblicato nelle scorse ore l'aggiornamento 1.0.3.2 di: questa patch non include nuovi contenuti di alcun tipo ma si limita a risolvere un bug che poteva causare crash imprevisti all'entrata nella Torre.

L'aggiornamento non risolve altre problematiche ma si concentra unicamente sul bug della Torre, riscontrato in queste ore da molti membri della community. Ricordiamo che fino al 17 ottobre, i giocatori di Destiny 2 potranno prendere parte all'evento Stendardo di Ferro, il quale permetterà di ottenere ricompense come armi e armature.