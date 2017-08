ha di recente pubblicato un nuovo trailer per, questa volta indicato principalmente per i neofiti della serie sparatutto MMO. Intitolato "", il trailer è utile per avere una panoramica generale sulle principali caratteristiche della produzione.

Lasciandovi alla visione del video che potete visionare in cima all'articolo, ricordiamo che Destiny 2 sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 6 settembre, mentre arriverà su Windows PC il 24 ottobre. Nel mentre è stato da poco svelato il peso del gioco su console, la Beta su PC di Destiny 2 è iniziata oggi per i giocatori che abbiano effettuato il pre-order del gioco, mentre verrà resa disponibile per tutti da domani.