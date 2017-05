Destiny 2: nuovo video gameplay per la campagna, co-op e PvP

Dopo aver presentato per la prima volta il gameplay del gioco pochi giorni fa,è tornata a mostrarein azione con un nuovo filmato che ci mostra la campagna e le modalità co-op e PvP dello shooter MMO sviluppato da

Il video, che vi abbiamo riportato in cima all'articolo, mostra dapprima l'assalto "The Inverted Spire" giocato in co-op, per poi passare al PvP nel Crogiolo e infine alla campagna single player.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Destiny 2 è atteso l'8 settembre su PC, PS4 e Xbox One. Seguendo questo collegamento, potete dare uno sguardo alle prime tre armi esotiche del gioco, mentre qui potete consultare tutte le informazioni utili in vista della Beta che si terrà nel corso dell'estate.