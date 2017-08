Destiny 2: un nuovo video mostra l'area esplorabile

Il nuovo trailer pubblicato damette in mostra una nuova zona esplorabile in, chiamata European Dead Zone. La vasta area saprà intrattenere i giocatori con tutta una serie di attività.

All'interno dell'European Dead Zone (EDZ) sarà possibile imbarcarsi in una missione chiamata "adventures", esplorare in libertà alla ricerca di scrigni pieni di oggetti utili, combattere al fianco di altri Guardiani in eventi pubblici e scoprire di più sulla lore dello sparatutto pubblicato da Activision. Al termine della visita ci si potrà recare dall'NPC Devrim Kay per riscuotere una ricompensa.

Destiny 2 è atteso per il prossimo 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One; la versione per PC sarà invece disponibile dal 24 ottobre. Nella giornata di oggi è stato inoltre pubblicato il live action trailer intitolato "L'Alba di una nuova Leggenda".