Destiny 2: NVIDIA conferma il supporto per le configurazioni SLI

Nel corso del panel tenuto da NVIDIA alla Gamescom di Colonia, il gigante delle schede video ha annunciato che Destiny 2 supporterà le configurazioni SLI, per raggiungere prestazioni che vanno oltre quelle offerte dai set-up che soddisfano le specifiche consigliate. In aggiunta, è stato annunciato che i Beta Game Ready Driver per Destiny 2 verranno resi disponibili in data 24 agosto, per permettere ai partecipanti della beta di utilizzare al meglio il proprio hardware NDIVIA.

Su PC, la Beta di Destiny 2 si terrà dal 29 al 31 agosto per tutti, mentre chi ha preordinato lo sparatutto potrà accedervi un giorno prima. Destiny 2 uscirà il 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One, e il 24 ottobre su PC.