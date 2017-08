NVIDIA pubblica i driver Game Ready per la Open Beta di Destiny 2 su PC

ha ufficialmente pubblicato i nuovi driver GeForce Game Ready 385.41 WHQL, ottimizzati, fra le altre cose, per la Open Beta diche si terrà a breve su Windows PC.

NVIDIA, Activision e Bungie stanno lavorando a stretto contatto sulla versione PC di Destiny 2, e parte della collaborazione include la volontà di garantire ai possessori di schede grafiche GeForce GTX la miglior esperienza possibile con la Open Beta del gioco che partirà da domani per gli utenti Early Access.

Destiny 2 sarà giocabile su PC in risoluzione 4K e frame-rate sbloccato, con una vasta serie di impostazioni grafiche liberamente gestibili, supporto ai monitor 21:9 e all'High Dynamic Range (quest'ultima feature non sarà tuttavia presente al lancio).

Destiny 2 uscirà su PS4 e Xbox One il 6 settembre e debutterà su PC il 24 ottobre. La Open Beta su PC inizierà da domani per gli utenti che hanno effettuato il preordine del gioco, mentre sarà disponibile per tutti dal 29 al 31 agosto.