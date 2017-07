Destiny 2: open beta disponibile da domani per tutti i giocatori PS4 e Xbox One

: Già accessibile da coloro che hanno effettuato il pre-ordine delle versioni console, la open beta disarà disponibile da domani super tutti.

I giocatori di tutto il mondo potranno finalmente provare alcune modalità di gioco prima del lancio, previsto per il 6 settembre 2017: la missione di apertura della campagna, “Homecoming”, la modalità cooperativa e quella competitiva. La beta sarà accessibile a partire dalle ore 19:00 di domani, 21 luglio, sia su PlayStation 4 che Xbox One, e terminerà il giorno 24 luglio alle ore 6:00. I giocatori PC, invece, potranno provare per la prima volta il nuovo sparatutto di Bungie nel mese di agosto.

Lo sviluppatore ha inoltre pubblicato una lista con i problemi noti riscontrabili nella Beta di Destiny 2.