Destiny 2: è ora possibile collegare il proprio account Battle.net a Destiny

È da ora possibile collegare il proprio accountcon quello di, facendo così diil primo titolo nonad utilizzare questo tipo sistema. La procedura è semplice, ma è necessario fare attenzione ad alcuni particolari.

Come segnalato da alcuni giocatori dello sparatutto su reddit, infatti, se siete già in possesso di un account Bungie ci saranno alcuni step preliminari da completare.

Questo perché l'account Bungie dipende da un profilo Xbox Live o PlayStation Network esistente. Così, prima di scegliere l'opzione "Blizzard" dal menu a tendina del login sul sito di Bungie, effettuate prima l'accesso attraverso il vostro account PlayStation o Xbox. Una volta fatto ciò, recatevi nella pagina Settings -> Account & Linking, e solo allora potrete aggiungere il vostro account Battle.net.

Se non viene eseguita questa procedura preliminare, c'è il rischio di non poter più effettuare il login con il proprio account su console. La Beta di Destiny 2 inizierà alle 19:00 per i giocatori PlayStation 4 che hanno effettuato il pre-ordine, mentre quelli Xbox One dovranno aspettare le 19:00 di domani, 19 luglio. Il titolo uscirà il 6 settembre su Xbox One e PlayStation 4, mentre la versione PC arriverà 24 ottobre.