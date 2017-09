Destiny 2: orario di apertura dei server, Raid e Prove non disponibili al lancio

Manca pochissimo ormai al lancio di: il giocosarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One da mercoledì 6 settembre, ma quando potremo iniziare a giocare esattamente? Continuate a leggere per saperne di più.

Bungie ha confermato che i server apriranno alla mezzanotte del 6 settembre in Europa, questo vuol dire che sarà possibile iniziare a esplorare l'universo di Destiny 2 nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 settembre. Il preload del gioco è già disponibile per coloro che hanno effettuato il preordine delle edizioni digitali (Standard o Deluxe) su PlayStation Store e Xbox One.

Gli sviluppatori hanno poi confermato che i Cala la Notte saranno accessibili sin da subito mentre la prima Incursione debutterà il 13 settembre alle 19:00, 48 ore (15 settembre) faranno la loro comparsa anche le Prove.

Nessuna conferma riguardo gli orari della versione PC, la quale non sarà comunque disponibile dal 6 settembre ma arriverà su Battle.net il 24 ottobre, c'è ancora tempo dunque per rivelare i dettagli sul lancio.