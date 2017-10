Destiny 2: orario di sblocco della versione PC, requisiti minimi e consigliati

sta per arrivare su PC e per l'occasioneha comunicato l'orario di sblocco del gioco: in Europa, i Guardiani potranno iniziare a giocare dalle 19:00 (ora italiana) del 24 ottobre. Inoltre gli sviluppatori hanno diffuso i requisiti minimi e consigliati.

Requisiti Minimi PC

Sistema Operativo: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 a 64-bit

CPU: Intel Core i3-3250 3.5 GHZ, Intel Pentium G4560 3.5 GHZ, AMD FX-4350 4.2 GHZ

GPU: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB, GTX 1050 2GB, AMD Radeon HD 7850 2 GB

RAM: 6 GB

Hard Disk: 68 GB di spazio libero su disco

Requisiti Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 a 64-bit

CPU: Intel Core i5-2400 3.4 GHZ o i5 7400 3.5 GHZ, AMD Ryzen R5 1600X 3.6 GHZ

GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB, GTX 1060 6GB o AMD R9 390 8GB

RAM: 8 GB

Hard Disk: 68 GB di spazio libero su disco

Destiny 2 sarà disponibile dal 24 ottobre su PC, distribuito tramite Battle.net, per giocare sarà quindi necessario avere un account attivo sulla piattaforma Blizzard.