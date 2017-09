Destiny 2: ottimo lavoro di ottimizzazione su PC; quasi 1800p@60fps con GTX 970

Disponibile da oggi su console, lo sparatutto disi appresta ad esordire anche suil prossimo 24 ottobre. Dai dati raccolti dalla beta, pare che il lavoro d'ottimizzazione disu personal computer sia stato di alto livello.

Destiny 2 si presenta ai giocatori PC con tutte le caratteristiche del caso, come il supporto per più monitor, risoluzioni ultrawide, multi GPU, HDR e un framerate sbloccato che può raggiungere fino i 200fps. Grazie ai test effettuati dalla testata di Digital Foundry, scopriamo che il team di sviluppo (in collaborazione con Vicarious Visions per la versione PC) ha ottimizzato il titolo anche per le configurazioni meno moderne.

Una macchina dotata di scheda GTX 970 e processore Pentium G4560 a 3,50GHz, è infatti riuscita a far girare Destiny 2 alla risoluzione 4K con un framerate di 30fps praticamente stabile, il tutto con settaggi grafici alti, massima qualità delle texture e filtro anisotropico 16x. La testata britannica ha in seguito cercato di raggiungere i 60fps, e dopo qualche modifica grafica, overclocking della scheda video e l'abbassamento della risoluzione da 2160p a 1800p, Destiny 2 è riuscito ad assestarsi sul framerate desiderato per la maggior parte del tempo, con sporadici cali per un massimo 10 frame al secondo.

Destiny 2 arriverà su PC il 24 ottobre 2017, nel frattempo potete prepararvi a quello che vi attende con tutte le informazioni e le informazioni post lancio.