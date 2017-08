Destiny 2 PC Beta: un video mette a confronto le impostazioni Low e Ultra

Lo YouTuber inglese "Arekkz Gaming" ha pubblicato un video nel quale mette a confronto i settaggi Low e Ultra della Beta PC di, attualmente in corso con termine fissato al 31 agosto.

Alla Gamescom di Colonia abbiamo potuto dare uno sguardo alle numerose opzioni grafiche della versione PC del gioco, nei giorni scorsi inoltre Bungie ha diffuso una lista dei possibili bug e problemi tecnici che potremo riscontrare nella Beta del suo prossimo sparatutto.

Su Everyeye.it trovate inoltre i requisiti minimi e consigliati per la Beta di Destiny 2, NVIDIA consiglia inoltre di aggiornare i driver all'ultima versione disponibile, ottimizzati proprio per il gioco. Destiny 2 sarà disponibile su PC dal 24 ottobre, le versioni per console usciranno invece il 6 settembre.