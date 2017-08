Destiny 2: per Eric Hirshberg i DLC sono importanti quanto il gioco

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il CEO diEric Hirshberg ha parlato di: la compagnia èdei preordini del gioco, dai dati in possesso del publisher risulta come lasia al momento l'edizione più prenotata.

Per Hirshberg questo dato non deve stupire perchè "in una produzione come Destiny i DLC sono talmente coinvolgenti da risultare importanti quanto il gioco originale."

Come già ribadito in passato, con Destiny 2 Activision vuole ridurre i tempi di pubblicazione tra le varie espansioni, per questo motivo Vicarious Visions e High Moond Studios stanno lavorando con Bungie alla creazione di futuri DLC del gioco. Destiny 2 sarà disponibile dal 6 settembre su Xbox One/PlayStation 4 e dal 24 ottobre su PC Windows.