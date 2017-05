Destiny 2: per goderselo su PC non sarà necessaria una configurazione al top

Parlando ai microfoni didiha dichiarato che per giocare alla versione PC dinon sarà necessaria una configurazione hardware al top. Stando alle sue parole, la versione PC sarà abbastanza scalabile da permettere un'esperienza di gioco divertente a un buon numero di giocatori.

"Assolutamente no, non avrete bisogno di acquistare l'hardware più recente e performante per avere un'esperienza di gioco divertente e di qualità.", afferma David Shaw di Vicarious Visions, studio responsabile della versione PC di Destiny 2.

Per quanto riguarda le versioni console dell'attesissimo FPS targato Bungie, vi ricordiamo che il titolo girerà a 30 FPS anche su PS4 Pro, e che gli sviluppatori potranno sfruttare liberamente la potenza hardware di Xbox Scorpio. Per conoscere tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.