festeggia l'oramai imminente lancio ufficiale della versione per PC diche avverrà il prossimo 24 ottobre, proponendo un bundle con le proprie schede video.

Tutti coloro che acquisteranno da oggi e fino al 29 Novembre 2017 una scheda grafica, un sistema o un laptop con GeForce GTX 1080 Ti oppure GeForce GTX 1080, riceveranno una copia di Destiny 2 per PC.

Oltre a ciò, NVIDIA ha pubblicato oggi un nuovo video in 4K della versione PC di Destiny 2, in arrivo il 24 ottobre in formato retail e scaricabile da Battle.net, il preload sarà invece disponibile da mercoledì 18 ottobre.