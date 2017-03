Destiny 2 per PS4 sarà pubblicato da Sony in Giappone

ha annunciato che si occuperà della pubblicazione diper PlayStation 4 in Giappone, così come accaduto con il primo capitolo. Continua quindi la partnership traper promuovere il franchisesul mercato giapponese.

Non è chiaro al momento se in Giappone il gioco uscirà anche su PC o Xbox One o se l'unica versione disponibile sarà quella per PlayStation 4, Activision e Microsoft non si sono ancora pronunciate a riguardo. La versione giapponese di Destiny 2 sarà interamente localizzata per quanto riguarda audio e testi, i preordini partiranno dal 26 maggio, l'uscita è prevista anche in Asia per l'8 settembre.