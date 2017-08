Destiny 2: i personaggi importati non saranno personalizzabili

Come confermato nei mesi scorsi da, coloro che hanno giocato al primo capitolo died hanno intenzione di proseguire la propria avventura con il seguito della serie sparatutto MMO, avranno l'opportunità di importare il proprio personaggio in questo secondo capitolo ormai imminente all'uscita.

Come apprendiamo oggi, però, i personaggi importati non saranno ulteriormente personalizzabili in Destiny 2.

"No. Al momento non ci sono piani per lasciare ai giocatori la possiblità di editare le opzioni di personalizzazione di un personaggio importato", ha dichiarato la software house.

Ricordiamo che l'avatar che reintrodurrete in Destiny 2 non presenterà le stesse statistiche di gioco che già conoscete: la feature si limita a riprodurre le stesse fattezze estetiche che avete conferito al vostro personaggio nel primo capitolo.

Destiny 2 è atteso su PS4 e Xbox One il 6 settembre, mentre arriverà su PC il 24 ottobre.