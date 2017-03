Destiny 2: un poster italiano svela la data di uscita del gioco [Aggiornata]

- Una nostra fontela veridicità dell'immagine, alcuni negozianti della grande distribuzione organizzata hanno ricevuto il poster questa mattina. Altri dettagli non sono noti, vi aggiorneremo in caso di ulteriori novità. Emergono anche alcuni dettagli sulla

La pagina Facebook Lega dei Guardiani ha pubblicato da pochi minuti quello che sembra essere il primo poster ufficiale di Destiny 2. L'immagine mostra tre personaggi pronti ad entrare in azione, con il titolo del gioco (Destiny 2, apparentemente senza sottotitoli) riportato nella parte alta, con tanto di (presunta) data di uscita.



Secondo quanto riportato nell'immagine, Destiny 2 uscirà l'8 settembre, con una beta ad accesso anticipato (probabile bonus preorder?). Presente nell'immagine anche il logo PlayStation che evidenzia la collaborazione con Sony per proporre contenuti anticipati ed esclusivi su PlayStation 4.

Al momento non sappiamo se la locandina sia autentica oppure no, vi invitiamo quindi a prendere l'immagine con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali conferme o smentite.