Destiny 2: pre-ordinando il gioco sul PS Store si riceverà un tema dinamico

I giocatori che pre-ordineranno Destiny 2 sul PlayStation Store riceveranno come bonus un esclusivo tema dinamico per la loro PlayStation 4. Il tema, che possiamo vedere in un video condiviso dallo YouTuber Gigz, comprende un background animato e una musica di sottofondo ripresa dallo sparatutto di Bungie.

Destiny 2 è stato ufficialmente annunciato oggi, ed uscirà l'8 settembre su PlayStation 4, PC e Xbox One. Activision, publisher del titolo, ha inoltre comunicato che i giocatori che pre-ordineranno il sequel di Destiny avranno accesso alla beta che si terrà quest'estate. Nuove informazioni saranno condivise il 18 maggio, data nella quale sarà pubblicato il primo gameplay trailer del gioco.

