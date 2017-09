Destiny 2: la prima Contesa di Fazione partirà il 26 settembre

Con un nuovo post pubblicato sul proprio sito ufficiale,ha confermato che le fazioni di Orbita Morta, Culto Guerra Futura e Nuova Monarchia faranno il loro debutto inil 26 settembre. I giocatori avranno l'opportunità di guadagnare nuove armi e armature per i loro Guardiani.

A partire dalle 11:00 italiane del 26 settembre prenderà il via l'evento speciale chiamato Contese di Fazione, in cui tutti i Guardiani potranno combattere per la propria fazione preferita. L'Arach Jalaal dell'Orbita Morta, Lakshmi-2 del Culto Guerra Futura e l'Esecutore Hideo della Nuova Monarchia torneranno alla nuova Torre per offrirvi un'alleanza, ma potrete arruolarvi a una sola fazione per personaggio (con cui dovrete aver raggiunto il livello 20).

L'ottenimento delle ricompense funzionerà come per gli altri venditori: completando le varie attività di Destiny 2 come gli eventi pubblici, le partite Crogiolo o l'Incursione, si guadagneranno i relativi pegni di fazione con cui aumentare il livello di reputazione. Ad ogni avanzamento di livello si otterrà un engramma leggendario che può contenere uno degli oggetti di fazione che potete vedere nelle immagini riportate in basso.

Per concludere, ogni fazione proporrà un'arma molto potente per cercare di persuadere i giocatori a unirsi alla loro causa. La fazione che elargirà più pacchetti sarà dichiarata vincitrice e metterà l'arma potente in vendita per tutti, tuttavia i suoi alleati potranno acquistarla a soli 1.000 lumen anziché 50.000. Come potete vedere nelle immagini, l'Orbita Morta metterà a disposizione un Fucile da Ricognizione, il Culto Guerra Futura un Fucile a Impulsi e la Nuova Monarchia un'Arma da Supporto.

La prima Contesa di Fazione avrà inizio alle 11:00 del 26 settembre e terminerà alla stessa ora del 3 ottobre. La fazione vincente verrà annunciata a poche ore di distanza dalla conclusione dell'evento. Da quale parte vi schiererete?