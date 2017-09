Destiny 2: prime lamentele per gli Shader usa e getta

Nel Subreddit dedicato a Destiny 2 stanno comparendo alcune proteste dei giocatori, i quali si lamentano per la decisione didi rendere monouso gli

A differenza del predecessore, in Destiny 2 gli Shader non permettono di cambiare l'intero colore dell'armatura, bensì solamente di singoli componenti della stessa. Inoltre, gli Shader ora sono monouso e una volta esaurito il loro potenziale sarà necessario utilizzarne di nuovi per aggiungere altre personalizzazioni alla propria armatura. Nella giornata di ieri sono emerse anche le prime polemiche relative alle microtransazioni legate agli Engrammi Luminosi.

Bungie, da parte sua, non ha risposto a queste polemiche, la compagnia è attualmente al lavoro per migliorare la stabilità dei server e risolvere i problemi tecnici segnalati dai giocatori.