Destiny 2: prime polemiche per la possibilità di acquistare Engrammi Luminosi

Su Reddit è scoppiato una polemica su, legata alla possibilità di acquistare glitramite le microtransazioni. Gli Engrammi possono essere ottenuti giocando oppure acquistati nell'Enverse tramite l'Argento.

Alcuni giocatori accusano Bungie di aver trasformato Destiny 2 in un gioco Pay-To-Win: gli Engrammi Luminosi donano vari bonus ai Guardiani, come la riduzione dl tempo di raffreddamento di terminate abilità, l'aumento di alcun caratteristiche e potenziamenti aggiuntivi per le armi. Utilizzando la valuta Argento (acquistabile con denaro reale) è possibile acquistare Engrammi Luminosi in grande quantità e dunque ottenere dei concreti vantaggi semplicemente pagando.

In realtà gli Engrammi Luminosi possono essere ottenuti anche giocando dopo aver raggiunto il livello 20, inoltre il loot degli Engrammi è assolutamente casuale e non c'è modo di decidere quali potenziamenti ottenere. Bungie non si è ancora espressa sulla questione ma alcuni membri della community si dichiarano delusi per l'inserimento nel gioco di microtransazioni di questo tipo.