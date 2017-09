Destiny 2: il primo Cala la Notte è ora disponibile, ecco i dettagli

Il primodi, intitolatoè adesso disponibile. Come suggerisce il nome, in questa occasione i Guardiani dovranno collaborare per mettere fine alle operazioni di un trafficante d'armi della Legione Rossa.

La software house ha finalmente rivelato i modificatori:

Prisma – Un determinato danno elementale che cambierà periodicamente sarà più efficace degli altri, a discapito di quelli rimanenti che infliggeranno danni ridotti. Il danno cinetico e quello che subirete dagli avversari resteranno invariati.

– Un determinato danno elementale che cambierà periodicamente sarà più efficace degli altri, a discapito di quelli rimanenti che infliggeranno danni ridotti. Il danno cinetico e quello che subirete dagli avversari resteranno invariati. Timewarp: Killing Time – Il tempo a disposizione aumenterà per ogni nemico sconfitto, fino a un tetto massimo.

Di seguito, invece, potete leggere le sfide, già annunciate in precedenza:

Velocità Oscura - Completa il Cala la Notte con almeno cinque minuti restanti nel timer

- Completa il Cala la Notte con almeno cinque minuti restanti nel timer Trebbia la Trebbiatrice - Distruggi una trebbiatrice durante lo scontro con Bracus

- Distruggi una trebbiatrice durante lo scontro con Bracus Integrità - Completa il Cala la Notte con meno di tre morti

Destiny 2 è disponibile su Playstation 4 e Xbox One e arriverà su PC il 24 ottobre 2017. Il primo Raid è atteso per il 13 settembre.