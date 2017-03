Destiny 2: il primo gameplay trailer in arrivo il 18 maggio

Pochi minuti fa,ha finalmente pubblicato il reveal trailer di, l'atteso sequel dello shooter MMO sviluppato da. Tuttavia, le prime sequenze di gioco tratte dal titolo saranno mostrate solo il prossimo 18 maggio, giorno in cui sarà pubblicato il primo gameplay trailer.

Ricordiamo che Destiny 2 è atteso l'8 settembre su PlayStation 4, Xbox One, ed anche PC. Prima del lancio definitivo del gioco, si terrà in estate una Beta a cui potranno accedere i giocatori di tutte le piattaforme, a patto che abbiano pre-ordinato il titolo. La versione PlayStation 4 includerà alcuni contenuti in esclusiva temporale; intanto Activision ha già svelato tutti i dettagli sulla Special Edition.