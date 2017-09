Destiny 2: il primo Raid "Il Leviatano" è adesso disponibile

L'attesa è finalmente terminata: dopo averci stuzzicato con un breve teaser trailer pubblicato qualche minuto fa,ha finalmente dato il via al primo Raid di, intitolato "".

La software house ha affermato che nei giorni scorsi che per affrontare l'incursione è consigliato un Livello Potenza compreso fra 260 e 280. Secondo alcuni rumor, Il Leviatano ci permetterà di ottenere l'Arma Esotica "World-Eater", trapelata online recentemente. Per scoprire cosa ci aspetta, non dobbiamo fare altro che radunare la nostra squadra e lanciarci in questa nuova impresa. Vi unirete immediatamente anche voi oppure dovrete attendere ancora qualche tempo?