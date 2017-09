Destiny 2: il primo raid sarà disponibile da stasera alle 19:00

A una settimana dal lancio di, arriva l'attesissimo appuntamento con il. L'Incursione "" sarà disponibile a partire dalle 19:00 (ora italiana) di oggi, mercoledì 13 settembre.

Nei giorni scorsi, Bungie ha rivelato il Livello Potenza richiesto per partecipare al Raid, compreso tra 260 e 280, un valore elevato ma non impossibile da raggiungere in così poco tempo. Mistero invece riguardo i contenuti, secondo alcune tesi il Leviatano che da il nome all'Incursione potrebbe essere un gigantesco mostro capace di divorare i pianeti, inoltre dovrebbe fare la sua comparsa un nuovo tipo di penalità.

Secondo gli ultimi rumor, inoltre, il raid permetterà di ottenere l'Arma Esotica "World-Eater" trapelata in rete nei giorni scorsi. Appuntamento dunque alle 19:00 di oggi per la prima incursione di Destiny 2.