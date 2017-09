Destiny 2: un primo sguardo alle nuove feature della mappa di gioco

Nella giornata di oggihanno pubblicato un nuovo filmato dedicato anel quale ci vengono illustrate alcune delle feature inedite della mappa di gioco.

Ad esempio, la mappa offrirà la possibilità di spostarsi tramite viaggio veloce senza la necessità di tornare in orbita, o permetterà di visualizzare gli eventi e le avventure nelle vicinanze. Destiny 2 sarà disponibile a partire dal 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One; la versione per PC, invece, sarà lanciata il 24 ottobre. Sulle nostre pagine trovate anche il recente trailer in live action "L'Alba di una nuova Leggenda" e un filmato in cui ci viene mostrata la nuova area esplorabile European Dead Zone.