Destiny 2: le principali attività da svolgere durante l'EndGame

La questline principale di, La Guerra Rossa, è solo l'inizio di una grande avventura. Così come succedeva per il primo capitolo, una voltasi apre davanti al giocatore un mondo di possibilità.

Il percorso verso il Level Cap è lungo e pieno di attività, quindi abbiamo pensato di darvi consigli su quali svolgere, preparandovi così al Raid (che vi chiederà di affrontare il Divora-Mondi) e alle Prove di Osiride. Come prima cosa, vi suggeriamo di giocare tutte le Avventure (i segnalini arancioni sulla mappa) prima di raggiungere l'endgame. Le missioni sono piacevoli e ben caratterizzate, ma le ricompense sono poco utili, trattandosi in buona sostanza di armi Rare. Meglio quindi finirle tutte per tempo, per poi dedicarsi alle altre attività endgame. Fra queste, sicuramente meritevoli sono le Imprese. Ce n'è una per ogni pianeta: ogni Impresa è costituita da un tris di missioni, che racconta nuovi interessanti dettagli sull'universo di gioco e vi permette di sbloccare le Quest Esotiche, per ottenere il Multi-Strumento MIDA, lo Sturm, e il Re dei Ratti.

Un'altra attività a cui potrete dedicarvi sono le Sfide Quotidiane. Ogni giorno, si renderanno disponibili, in ogni playlist e in ogni pianeta, tre sfide. Questo vuol dire che avrete anche sfide per gli Assalti e sfide sia per le Partite Veloci che per quelle Competitive nel Crogiolo. Le sfide vi chiederanno di esplorare, eseguire uccisioni con particolari sottoclassi, raccogliere casse e risorse. Nel caso in cui dobbiate affrontate degli eventi pubblici, ricordate che potrete trasformarli in Eventi Eroici, seguendo la nostra guida. Un'altra attività a cui potete dedicarvi è la Meditazione. Si tratta, in pratica, della possibilità di meditare sulle vostre precedenti imprese come Guardiano, rivivendo le missioni della Guerra Rossa. Per farlo, dovrete parlare con Ikora Rei: completare nuovamente le varie imprese vi permetterà di ottenere i Pegni da riscattare presso Ikora, ottenendo -di livello in livello- il contenuto di un Engramma Leggendario.



Alla stessa maniera potrete ottenere i Pegni per Zavala completando gli Assalti nella Playlist apposita. In Destiny 2, al momento, ci sono cinque assalti, più uno esclusivo per i giocatori PlayStation 4. Ovviamente, un ottimo modo per ottenere ricompense di alto livello è affrontare il Cala La Notte. La meccanica alla base del Cala la Notte è cambiata: oltre ad essere presenti dei modificatori, adesso l'Assalto va completato entro il tempo limite. Per fortuna uccidendo nemici è possibile ottenere secondi aggiuntivi. Il Cala la Notte è disponibile in due difficoltà, una Normale per i Guardiani con potere 240, e una Autorevole, con potere suggerito 300. In questa seconda versione, oltre ad avere a disposizione meno tempo, non è possibile cambiare l'equipaggiamento durante l'attività.



Un'altra attività interessante è la ricerca dei tesori di Cayde-6. Presso l'Avanguardia dei Cacciatori (Cayde si troverà nell'hangar della Torre) potrete acquistare, per pochi lumen, una serie di mappe, che vi indicheranno l'ubicazione di diverse casse del tesoro. All'interno di queste casse si possono trovare equipaggiamenti molto potenti, uno dei sistemi migliori per salire verso il cap di 300. Non dimenticate, infine, di lanciarvi nei match del Crogiolo e di seguire le Pietre Miliari (visualizzate premendo il dorsale sinistro nella schermata della mappa).