Destiny 2 promette una grande storia e personaggi memorabili

Oggiha presentatocon il primo trailer ufficiale del gioco, rilasciando alcune dichiarazioni sulla nuova ambizione narrativa dell'attesissimo FPS di. Il gioco punta a raccontare una grande storia condita da personaggi memorabili.

"Insieme all'incredibile talento di Bungie, stiamo lavorando per rendere Destiny 2 un titolo ancora migliore, con una dinamica di gioco in prima persona allo stato dell'arte, una nuova incredibile storia e grandi personaggi.", afferma il CEO di Activision Eric Hirshberg. Il CEO di Bungie Pete Paterson, invece, ha aggiunto che "il team sta lavorando a una storia innovativa, fresca e invitante". Insomma, non vediamo l'ora di sapere qualcosa in più sulla storia raccontata in Destiny 2.

Intanto vi ricordiamo che sono stati aperti i pre-order del gioco, che con l'occasione hanno rivelato l'esistenza di una Collector's Edition del titolo Bungie.