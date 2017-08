Destiny 2: pubblicata la lista trofei, 11 ori e nessun bronzo

Su PSN Profiles è comparsa la lista trofei completa di, permettendoci di conoscere tutti gli obiettivi presenti nella versione base del gioco. Nella lista sono presenti ben 11 ori ma nessun bronzo: vediamo la descrizione di alcuni trofei.

Nella lista non è presente nessun bronzo, ma in compenso troviamo ben 11 ori e 2 argenti. I due trofei di argento richiedono di raggiungere il livello 20 con il proprio Guardiano e di completare un evento pubblico eroico. Tutti gli altri obiettivi, invece, sbloccano un trofeo d'oro: tra questi troviamo l'ottenimento di tutte le sottoclassi per Cacciatore, Titano e Stregone, il completamento di un Assalto Cala la Notte e l'ottenimento di 15 oggetti esotici.

Per quanto riguarda il Raid, intitolato "Il Leviatano", abbiamo un trofeo per il completamento dell'Incursione a difficoltà Normale e un altro per l'Incursione a difficoltà Prestigio. La lista completa dei trofei di Destiny 2 può essere consultata a questo indirizzo.