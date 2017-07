Destiny 2: pubblicata la patch 1.04, pesa 1.2GB su PlayStation 4

ha da poco reso disponibile per il download un aggiornamento per, titolo che si trova attualmente in Open Beta su PlayStation 4 e Xbox One. L'update 1.04 pesa 1.2GB sulla console, e risulta necessaria per continuare a giocare la fase di test.

Sfortunatamente, non conosciamo lo scopo di questo nuovo aggiornamento, dal momento che non disponiamo del changelog. La schermata PS4, infatti, ci reindirizza al sito ufficiale di Bungie che, però, non fornisce alcun dettaglio in merito.

La Open Beta di Destiny 2 continuerà su PS4 e Xbox One fino alle ore 06:00 del 26 luglio. Una fase di test arriverà su PC durante il mese di agosto. Per conoscere tutti i dettagli sull'atteso seguito dell'MMO di Bungie, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.